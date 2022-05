Simula furti in casa e la colpevolizza Abusi psicologici sulla compagna

(Di venerdì 13 maggio 2022) Un'immagine di 'Gaslight', con Ingrid Bergman. In Italia uscì col titolo "Angoscia" di Dario Crippa e Sonia Ronconi Come in un film. "Gaslight", pellicola del '44, raccontava di un uomo che provocava ...

I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno messo tutto in chiaro: iin casa, la sparizione di telefonino o chiavi dell'auto. Persino la distruzione del bancomat o i cinque litri di argilla ...... dove la Polizia Stradale ha creato un percorso interattivo chela guida, anche in stato di ... Per quanto riguarda l'andamento dei reati nel 2021, quelli predatori - sia iche le rapine - ...Come in un film. “Gaslight”, pellicola del ’44, raccontava di un uomo che provocava nella moglie (interpretata da Ingrid Bergman) angoscia (titolo italiano del film), facendole sparire oggetti e gioie ...La vittima ha raccontato che in un'occasione, quando è stato inscenato un furto in caso, l'indagato le avrebbe detto: 'Chissà chi è entrato! I danneggiamenti subiti dalla donna. Da un giorno all'altro ...