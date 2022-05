(Di venerdì 13 maggio 2022)svela per lavolta nei suoi 92 anni di storia ineguagliabile una straordinariadi NFT incentrata su uno dei progetti automobilistici più iconici e futuristici di tutti i ...

Advertising

ABMnewscom : Pininfarina lancia la sua prima collezione NFT dedicata alla Modulo - megamodo : NAMX ha presentato il prototipo del suo HUV, la prima vettura al mondo parzialmente alimentata da un sistema brevet… - ANSA_Motori : Pininfarina e la francese Namx guardano alla mobilità del futuro con Huv, prima vettura al mondo parzialmente alime… - gigibeltrame : Pininfarina Modulo da icona del design italiano a NFT: prima asta, poi metaverso #digilosofia… - ParliamoDiNews : Pininfarina Modulo da icona del design italiano a NFT: prima asta, poi metaverso - -

QN Motori

Inoltre, i proprietari di NFT potranno possedere una replica digitale unica dellaModulo, laauto, pronta per il Metaverso . I proprietari saranno omaggiati con opere d'...Sul piano della ricerca, però, qualcosa si muove e- che ne ha curato lo stile - ha ... E' lavettura al mondo alimentata da fuel cell a idrogeno che prevedono un serbatoio fisso e sei ... Pininfarina, la prima collezione NFT è dedicata alla Ferrari 512 S Modulo - QN Motori Dal 20 al 22 maggio, cinquanta regine di bellezza a quattro ruote sono pronte a sfidarsi nel Concorso d’Eleganza per auto d’epoca più prestigioso al mondo. Tra le novità, il ritorno del pubblico a Vil ...Pininfarina ha chiuso il primo trimestre con un valore della produzione pari a 16,57 milioni di euro, in aumento di circa l'8% rispetto ai 15,44 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, crescit ...