La via Francigena in Mountain Bike: alla riscoperta della via dei pellegrini (Di venerdì 13 maggio 2022) Due giornate all’insegna dell’ambiente e delle bellezze della storica via Francigena fra Roma e Viterbo: questa è la proposta della DMO La Francigena e le vie del gusto, 115 km da percorrere in Mountain Bike, fra la Basilica di San Pietro, le Torri d’Orlando, le cascate di Monte Gelato e le necropoli etrusche, in una full immersion di storia, patrimonio, cultura e natura. LEGGI ANCHE: — Inusuali cammini nella Tuscia Viterbese: la ‘DMO La Francigena e le vie del gusto in Tuscia’ racconta il brigantaggio Il 15 maggio e il 19 giugno chi ama la natura e la Mountain Bike potrà approfittare di questa straordinaria occasione, che permetterà ai pellegrini moderni di attraversare 1500 metri di dislivello su due ruote ... Leggi su funweek (Di venerdì 13 maggio 2022) Due giornate all’insegna dell’ambiente e delle bellezzestorica viafra Roma e Viterbo: questa è la propostaDMO Lae le vie del gusto, 115 km da percorrere in, fra la Basilica di San Pietro, le Torri d’Orlando, le cascate di Monte Gelato e le necropoli etrusche, in una full immersion di storia, patrimonio, cultura e natura. LEGGI ANCHE: — Inusuali cammini nella Tuscia Viterbese: la ‘DMO Lae le vie del gusto in Tuscia’ racconta il brigantaggio Il 15 maggio e il 19 giugno chi ama la natura e lapotrà approfittare di questa straordinaria occasione, che permetterà aimoderni di attraversare 1500 metri di dislivello su due ruote ...

Advertising

meoleeNY : RT @giovanniallevi: Oggi, alle ore 15,00 il Maestro Giovanni Allevi sarà ospite di #Luccainmente! Vi aspettiamo presso il Museo della Via F… - gianfry70it : RT @PerGiro: #MemorialAndreaZuccaro #Campestre #viaFrancigena #Podismo #Sportivi Campestre Sulla Via Francigena - Priverno (LT) https://t.c… - cecilia_xxx_cec : RT @giovanniallevi: Oggi, alle ore 15,00 il Maestro Giovanni Allevi sarà ospite di #Luccainmente! Vi aspettiamo presso il Museo della Via F… - GazzettadiSiena : Un'iniziativa organizzata per i cento anni della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - News_24it : Una nuova realtà fa il suo ingresso sulla scena agonistica della provincia pontina.L’A.S.D Podistica Avis Priverno… -