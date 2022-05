Kiev accusa Mosca | ' I residenti della città di Popasna deportati in aree filo - russe in violazione dei diritti umani'

(Di venerdì 13 maggio 2022) Nuovi crimini di guerra: 'Le forze di occupazioneportano icatturata dinella regione di Luhansk a Pervomaisk e Stakhanov, che non sono sotto il controllo del ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Kiev accusa la Russia: Ha deportato 210mila bambini #Ucraina - paolocosso : Scholz nella chiamata con Putin: «L’affermazione dei nazisti al potere in Ucraina è falsa». Il Cremlino accusa Kiev… - inews__24 : ???“Nel loro desiderio di strangolarci, l’#Occidente è pronto a tutto' ??Guerra #RussiaUcraina, #Putin accusa #Kiev… - gabririzza : RT @MediasetTgcom24: Kiev accusa la Russia: Ha deportato 210mila bambini #Ucraina - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Kiev accusa la Russia: Ha deportato 210mila bambini #Ucraina -

"Cessate il fuoco subito": il capo del pentagono Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu.intantola Russia: ha deportato 210mila bambini e due milioni di ucraini. Ma per il ministro degli Esteri Lavrov è l'Europa che è "diventata aggressiva". Il nostro ministro degli Esteri Di ...Nuovi crimini di guerra: 'Le forze di occupazione russe portano i residenti della città catturata di Popasna nella regione di Luhansk a Pervomaisk e Stakhanov, che non sono sotto il controllo del ...Al tribunale di Kiev e' apparso Vadim Shishimarin, 21 anni, un soldato russo accusato di aver ucciso un civile disarmato di 62 anni.I due non avevano contatti dal 18 febbraio, pochi giorni prima dell’invasione di Mosca a Kiev. Austin ha esortato a “un immediato ... soluzione diplomatica al conflitto ed ha confutato l’accusa della ...