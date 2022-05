Il Pd non si arrende: la battaglia per il ddl Zan riparte da Milano con Letta in prima fila (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Pd continua a non arrendersi alla bocciatura del Ddl Zan. Malgrado la guerra in Ucraina, le fratture nel governo e le divisioni con Conte, l’Italia in ginocchio per le conseguenze della pandemia, torna a riproporre il disegno di legge Zan sulla omostransfobia. L’annuncio della nuova presentazione al Senato è avvenuto i primi di maggio. Ora, come riporta l’Adnkronos, prenderà il via domani, sabato 14 maggio, alle 14:30 “Non ci arrendiamo. Dalle piazze al Parlamento” il viaggio delle Agorà democratiche dal nord al sud del Paese per rilanciare il ddl Zan. Si legge in una nota del Pd. Ddl Zan, parte il viaggio delle Agorà con Letta «A Scalo Lambrate – continua ancora la nota – nell’ex deposito ferroviario di via Andrea Pietro Saccardo 12, restituito al quartiere milanese nel 2021, ne discuteranno insieme ad Alessandro Zan, primo firmatario del disegno ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Pd continua a nonrsi alla bocciatura del Ddl Zan. Malgrado la guerra in Ucraina, le fratture nel governo e le divisioni con Conte, l’Italia in ginocchio per le conseguenze della pandemia, torna a riproporre il disegno di legge Zan sulla omostransfobia. L’annuncio della nuova presentazione al Senato è avvenuto i primi di maggio. Ora, come riporta l’Adnkronos, prenderà il via domani, sabato 14 maggio, alle 14:30 “Non ci arrendiamo. Dalle piazze al Parlamento” il viaggio delle Agorà democratiche dal nord al sud del Paese per rilanciare il ddl Zan. Si legge in una nota del Pd. Ddl Zan, parte il viaggio delle Agorà con«A Scalo Lambrate – continua ancora la nota – nell’ex deposito ferroviario di via Andrea Pietro Saccardo 12, restituito al quartiere milanese nel 2021, ne discuteranno insieme ad Alessandro Zan, primo firmatario del disegno ...

Advertising

RivistaStudio : Nelle ultime settimane è diventata simbolo di tutto ciò che non va nei talk show, ma lei non si arrende, continua a… - goya2704 : .. Se non si arrende, tu lo tenti E sciogli il nodo dei tuoi fianchi Che quel vestito scopre già Chi coglie il fiore impazzirà.. ??. - Annayok76 : Ci si arrende quando non c'è la si fa più.... quando ti mancano le forze!! - IerardiMichele1 : RT @aiaggaia: Nessuno è solo al mondo fino alla prima nuvola Anche la luna non si arrende e mi guarda ancora ??Gaia notte? Mia???? https:/… - anteprima24 : ** Patto per #Napoli, #Battaglia: 'Città non si arrende al #Male' ** -