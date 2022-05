Corea Nord: allarme Seul, 'tutto pronto per test nucleare' (Di venerdì 13 maggio 2022) La Corea del Nord "sembra pronta per un nuovo test nucleare": è l'allarme lanciato da un funzionario dell'Ufficio presidenziale di Seul, citato dalla Yonhap. Se effettuato sarebbe il settimo in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) Ladel"sembra pronta per un nuovo": è l'lanciato da un funzionario dell'Ufficio presidenziale di, citato dalla Yonhap. Se effettuato sarebbe il settimo in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nella Corea del Nord Kim ordina il lockdown dopo il primo caso di Covid-19 #ANSA - Agenzia_Ansa : Il bilancio dei morti provocati dal Coronavirus in Europa ha superato la soglia dei due milioni: lo ha reso noto l'… - LaStampa : La Corea del Nord ammette il primo decesso per Covid dall’inizio della pandemia - ninda1952 : RT @RaiNews: Le immagini satellitari mostrano attività nel sito di Punggye-ri usato per i test nucleari che era stato chiuso nel 2018 https… - akhetaton11 : RT @RaiNews: Le immagini satellitari mostrano attività nel sito di Punggye-ri usato per i test nucleari che era stato chiuso nel 2018 https… -