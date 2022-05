Concorsi truccati: tre condanne e tre assoluzioni a Napoli (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si è concluso con tre condanne e tre assoluzioni il primo processo, svoltosi con rito abbreviato, nato dall’indagine della Procura di Napoli su un giro di tangenti in relazione ai Concorsi pubblici per accedere alla Polizia Penitenziaria e alle forze armate. Le condanne, per corruzione, hanno riguardato i due agenti della Polizia Penitenziaria che svolgono anche funzioni sindacali, Errico Spena e Maurizio Russo. Difeso dall’avvocato Pietro Rossi, Spena, per il quale il pm aveva chiesto 12 anni di reclusione, è stato condannato dal Gup di Napoli Di Palma a 5 anni e otto mesi (gli sono state riconosciute le attenuanti generiche); Russo a sei anni e sei mesi di carcere. Quattro anni e due mesi invece per Giorgio Spina, caporal maggiore ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Si è concluso con tree treil primo processo, svoltosi con rito abbreviato, nato dall’indagine della Procura disu un giro di tangenti in relazione aipubblici per accedere alla Polizia Penitenziaria e alle forze armate. Le, per corruzione, hanno riguardato i due agenti della Polizia Penitenziaria che svolgono anche funzioni sindacali, Errico Spena e Maurizio Russo. Difeso dall’avvocato Pietro Rossi, Spena, per il quale il pm aveva chiesto 12 anni di reclusione, è stato condannato dal Gup diDi Palma a 5 anni e otto mesi (gli sono state riconosciute le attenuanti generiche); Russo a sei anni e sei mesi di carcere. Quattro anni e due mesi invece per Giorgio Spina, caporal maggiore ...

