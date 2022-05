Caso camici, prosciolto il presidente della Lombardia Attilio Fontana (Di venerdì 13 maggio 2022) prosciolto perché “il fatto non sussiste”. Si chiude così, in sede di udienza preliminare per lui e altre quattro persone, l’indagine nei confronti del governatore della Lombardia Attilio Fontana, accusato di frode in pubbliche forniture per il Caso dell’affidamento nell’aprile 2020 da parte della Regione di un acquisto, divenuto poi donazione, di 75mila camici e altri dpi alla cifra di mezzo milione di euro. A conferire la fornitura la Dama, società del cognato di Fontana, Andrea Dini. Davanti alla decisione del gup Chiara Valori, Fontana si è detto «felice e commosso». La vicenda dei camici, emersa da un’inchiesta giornalistica di Report, aveva portato la procura di Milano ad indagare nei confronti ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022)perché “il fatto non sussiste”. Si chiude così, in sede di udienza preliminare per lui e altre quattro persone, l’indagine nei confronti del governatore, accusato di frode in pubbliche forniture per ildell’affidamento nell’aprile 2020 da parteRegione di un acquisto, divenuto poi donazione, di 75milae altri dpi alla cifra di mezzo milione di euro. A conferire la fornitura la Dama, società del cognato di, Andrea Dini. Davanti alla decisione del gup Chiara Valori,si è detto «felice e commosso». La vicenda dei, emersa da un’inchiesta giornalistica di Report, aveva portato la procura di Milano ad indagare nei confronti ...

