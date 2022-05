Baby K | la scollatura del top fa impazzire il web | Curve pazzesche

(Di venerdì 13 maggio 2022)K ha lasciato i fan senza fiato con il suo top pazzesco: avete visto che? La cantante è davvero splendida, guardate. L’artista italiana è ormai nota non solo per la sua voce inconfondibile ma anche per la bellezza mozzafiato. Avete visto come si è mostrata sul web? Il suo è diventato ormai uno L'articoloK, ladel top fail webchemusica.it.

Advertising

CheMusica

Rosa, invece, per la cat woman di 'Batman' Zoe Kravitz , in un long dress con fiocco sullarealizzato per lei da Anthony Vaccarello di Saint Laurent . Elegantissima in verde ......stile 'GenZ' conbang a tendina . Sempre meravigliosa anche Naomi Campbell , anche lei in total black con un abito firmato Burberry a maniche lunghe a pipistrello e con rouches sulla... Anna Tatangelo, il top da sera infiamma il web | Che scollatura