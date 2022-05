(Di venerdì 13 maggio 2022) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, è infondato il motivo deldell'avvocatovia pec il giorno prima e in cui evidenzia problemi di spostamento causa Covid.

Advertising

StudioCanu : Avvocati: il legittimo impedimento va comunicato subito - StudioCanu : Avvocati: il legittimo impedimento va comunicato subito - StudioCataldi : Avvocati: il legittimo impedimento va comunicato subito -

Altalex

420 ter c.p.p perché la Corte di merito ha completamente disatteso la sua richiesta di rinvio di udienza, comunicata via pec il 02.22.2020, perimpedimento dettato da contestuale impegno ...... ritenendoil licenziamento irrogato. La vicenda risale al 2020 ma è stata risolta ... I legali della Casagrande srl, gliFrancesco Furlan e Luigi Fadalti hanno commentanto che 'l'aver ... Legittima la certificazione della firma ''differita'' da parte dell'avvocato Per la Cassazione, è infondato il motivo del legittimo impedimento dell'avvocato comunicato via pec il giorno prima e in cui evidenzia problemi di spostamento causa Covid ...Era stato tratto a giudizio per le ipotesi di abuso edilizio, di violazione della normativa paesaggistica e abuso d’ufficio ...