Aurora Ramazzotti affronta la sua paura di cantare: "È la mia parte più fragile"

È con 'King' dei Florence + The Machine e un suo caro amico che l'influencer ha cercato di mettere da parte i suoi timori per la musica e ha provato a mostrare ai fan il suo talento con un'esibizione emozionante, portando così avanti quella sensibilizzazione per la salute mentale.

