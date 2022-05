All Star Gaming: il primo evento Esport alla Romulea (Di venerdì 13 maggio 2022) All Star Gaming è la prima manifestazione Esport che ha preso vita nella Gaming Room della società sportiva Romulea Questo fine settimana “All Star Gaming” ha avuto modo di radunare presso la prima Gaming Room capitolina diverse squadre Esport, che si sono sfidate per la vittoria. Nella sede Esport della Romulea, però, ha vinto soprattutto l’inclusione. Infatti, a partecipare all’evento sono state anche le rappresentative di Insuperabili Onlus, gruppo sportivo composto da diversamente abili, e la Romulea Autistic FootballClub, gruppo spoirtivo di calcio composto da ragazzi dentro lo spettro dell’autismo. Queste, insieme ai calciatori delle giovanili della ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 13 maggio 2022) Allè la prima manifestazioneche ha preso vita nellaRoom della società sportivaQuesto fine settimana “All” ha avuto modo di radunare presso la primaRoom capitolina diverse squadre, che si sono sfidate per la vittoria. Nella sededella, però, ha vinto soprattutto l’inclusione. Infatti, a partecipare all’sono state anche le rappresentative di Insuperabili Onlus, gruppo sportivo composto da diversamente abili, e laAutistic FootballClub, gruppo spoirtivo di calcio composto da ragazzi dentro lo spettro dell’autismo. Queste, insieme ai calciatori delle giovanili della ...

