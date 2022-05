Ucraina, Salvini chiede incontro a Draghi: “Priorità cessate fuoco” (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Il leader della Lega Matteo Salvini ha chiesto al presidente del Consiglio Mario Draghi un incontro, per fare il punto dopo il faccia a faccia con Joe Biden. Per la Lega, a proposito della guerra in Ucraina, la Priorità dev’essere l’immediato cessate il fuoco grazie a un’azione diplomatica che deve vedere l’Europa protagonista. “Draghi ha parlato di pace, non so se hanno parlato di armi” con Biden “per me più armi significa più guerra e pace più lontana”, afferma Salvini nel corso di una conferenza stampa alla Camera. E sull’ipotesi di una mozione contro la fornitura delle armi se il premier non dovesse accettare le proposte del Carroccio dice: “Poi vedremo, parlerò direttamente con il premier c’è un movimento che ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Il leader della Lega Matteoha chiesto al presidente del Consiglio Marioun, per fare il punto dopo il faccia a faccia con Joe Biden. Per la Lega, a proposito della guerra in, ladev’essere l’immediatoilgrazie a un’azione diplomatica che deve vedere l’Europa protagonista. “ha parlato di pace, non so se hanno parlato di armi” con Biden “per me più armi significa più guerra e pace più lontana”, affermanel corso di una conferenza stampa alla Camera. E sull’ipotesi di una mozione contro la fornitura delle armi se il premier non dovesse accettare le proposte del Carroccio dice: “Poi vedremo, parlerò direttamente con il premier c’è un movimento che ...

