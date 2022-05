Uccise a martellate due donne e una bimba, ora potrebbe sposarsi in carcere (Di giovedì 12 maggio 2022) Sta scontando un ergastolo per aver compiuto almeno tre omicidi, tra cui quello di una bambina di soli 13 anni, brutalmente uccisa a martellate. Ma ora il serial killer britannico Levi Bellfield è fidanzato ufficialmente con una donna che si... Leggi su europa.today (Di giovedì 12 maggio 2022) Sta scontando un ergastolo per aver compiuto almeno tre omicidi, tra cui quello di una bambina di soli 13 anni, brutalmente uccisa a. Ma ora il serial killer britannico Levi Bellfield è fidanzato ufficialmente con una donna che si...

Advertising

nocchi_rita : RT @myrtamerlino: 4 #donne uccise da inizio maggio, 3 nelle ultime 24 ore. Romina, Stefania e Giulia, Alice. Uccise con delle martellate o… - infoitinterno : Mamma e figlia uccise a martellate: qualcuno è entrato nella casa sotto sequestro - occhio_notizie : Sono in corso le indagini per capire chi abbia rotto i sigilli e sia entrato nell’abitazione - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Non mi capacito di come sia potuta accadere una cosa del genere, non doveva succedere': sono le prime parole di Alessand… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: 'Non mi capacito di come sia potuta accadere una cosa del genere, non doveva succedere': sono le prime parole di Alessand… -