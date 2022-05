Sosa: “Napoli cambia tutto. Striscione Spalletti vi dico la mia” (Di giovedì 12 maggio 2022) Roberto Sosa parla del futuro del Napoli, l’ex giocatore è convinto che la società azzurra farà una “rivoluzione, tanti calciatori andranno via“. Sosa a ‘Giochiamo d’anticipo” su Canale 8 dice: “Il Napoli è pronto ad una rivoluzione nella prossima stagione, anche perché ci sono tanti calciatori che vanno in scadenza di contratto“. Mentre sul mancato scudetto aggiunge: “Capisco lo stato d’animo dei tifosi del Napoli sono tristi, è giusto perché si è persa un’occasione visto come sono andate le altre squadre impegnate nella corsa al titolo“. Sul futuro di Meret ed Ospina ha aggiunto: “Spero che nessuno dei due vada via. Ma se proprio dovessi scegliere punterei su Ospina. Meret resta un ottimo portiere nonostante l’errore fatto contro l’Empoli. Fossi sul Napoli punterei su Ospina, che ha ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 12 maggio 2022) Robertoparla del futuro del, l’ex giocatore è convinto che la società azzurra farà una “rivoluzione, tanti calciatori andranno via“.a ‘Giochiamo d’anticipo” su Canale 8 dice: “Ilè pronto ad una rivoluzione nella prossima stagione, anche perché ci sono tanti calciatori che vanno in scadenza di contratto“. Mentre sul mancato scudetto aggiunge: “Capisco lo stato d’animo dei tifosi delsono tristi, è giusto perché si è persa un’occasione visto come sono andate le altre squadre impegnate nella corsa al titolo“. Sul futuro di Meret ed Ospina ha aggiunto: “Spero che nessuno dei due vada via. Ma se proprio dovessi scegliere punterei su Ospina. Meret resta un ottimo portiere nonostante l’errore fatto contro l’Empoli. Fossi sulpunterei su Ospina, che ha ...

