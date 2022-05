Rifiuti, uno spettro si aggira per l’Italia: l’economia circolare (Di giovedì 12 maggio 2022) Uno spettro si aggira per la legislazione italiana: lo spettro dell’economia circolare. In quanto tale è ubiquo ma impalpabile. Tanti lo evocano, alcuni lo invocano, altri lo temono. Per uscire dalla metafora spettrale, oltre le declamazioni da parata, nella normativa di questo paese l’economia circolare è ancora, troppo spesso, una petizione di principio. Come dimostrano alcune vicende in ambito di Rifiuti, che in questa materia è centrale. Nella normativa europea esiste una espressa gerarchia dei Rifiuti, funzionale proprio alla promozione del nuovo modello economico che dovrebbe sostituire quello cosiddetto lineare del “produci, consuma, getta”. Nella direttiva quadro che regolamenta questo campo, infatti, si sancisce quale “ordine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Unosiper la legislazione italiana: lodel. In quanto tale è ubiquo ma impalpabile. Tanti lo evocano, alcuni lo invocano, altri lo temono. Per uscire dalla metafora spettrale, oltre le declamazioni da parata, nella normativa di questo paeseè ancora, troppo spesso, una petizione di principio. Come dimostrano alcune vicende in ambito di, che in questa materia è centrale. Nella normativa europea esiste una espressa gerarchia dei, funzionale proprio alla promozione del nuovo modello economico che dovrebbe sostituire quello cosiddetto lineare del “produci, consuma, getta”. Nella direttiva quadro che regolamenta questo campo, infatti, si sancisce quale “ordine ...

