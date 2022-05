Motogp: Suzuki conferma abbandono a fine 2022 (Di giovedì 12 maggio 2022) Suzuki ha ufficializzato la volontà di lasciare la Motogp a fine 2022. In una nota il marchio giapponese sottolinea che in proposito è in corso una trattativa con Dorna. "Purtroppo l'attuale ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022)ha ufficializzato la volontà di lasciare la. In una nota il marchio giapponese sottolinea che in proposito è in corso una trattativa con Dorna. "Purtroppo l'attuale ...

