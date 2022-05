Milano: ordinanza, tra arresti droga il 'mercante di Basky' amico del narcos Imperiale (Di giovedì 12 maggio 2022) Milano, 12 mag. (Adnkronos) - L'associazione per delinquere specializzata nel traffico di droga smantellata dalla Squadra mobile e dalla Dda di Milano - 31 le misure emesse dal gip Carlo Ottone de Marchi - aveva "una struttura associativa dell'organizzazione criminale rappresentata dalla suddivisione dei ruoli, dalla disponibilità di diversi luoghi ove occultare lo stupefacente, dalla disponibilità di mezzi strutturalmente modificati per occultare la sostanza, dalla esistenza di telefoni cellulari riservati all'attività di spaccio". Attraverso un "minuzioso lavoro investigativo" è stato anche "possibile ricostruire le ramificazioni internazionali, di altissimo livello, del sodalizio". Tra gli arrestati c'è Andrea Deiana "un broker internazionale di elevato spessore criminale in stabile contatto sia con i narcos ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022), 12 mag. (Adnkronos) - L'associazione per delinquere specializzata nel traffico dismantellata dalla Squadra mobile e dalla Dda di- 31 le misure emesse dal gip Carlo Ottone de Marchi - aveva "una struttura associativa dell'organizzazione criminale rappresentata dalla suddivisione dei ruoli, dalla disponibilità di diversi luoghi ove occultare lo stupefacente, dalla disponibilità di mezzi strutturalmente modificati per occultare la sostanza, dalla esistenza di telefoni cellulari riservati all'attività di spaccio". Attraverso un "minuzioso lavoro investigativo" è stato anche "possibile ricostruire le ramificazioni internazionali, di altissimo livello, del sodalizio". Tra gli arrestati c'è Andrea Deiana "un broker internazionale di elevato spessore criminale in stabile contatto sia con i...

