Inter, Perisic: “Ho sempre creduto nella vittoria. Rinnovo? Non si aspetta l’ultimo momento con i giocatori importanti” (Di giovedì 12 maggio 2022) Inter Perisic – Ivan Perisic, attaccante dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di SportMediaset, al termine di Juventus-Inter. Ecco quanto affermato. “Ho sempre creduto, anche quando eravamo sotto 2-1. Ho cercato di alzare la testa a tutti perché l’abbiamo persa per 10-15 minuti ma la vittoria meritata. Ti senti il leader di questa squadra?Sì, sempre. Quando la squadra è forte così è più facile essere leader. Dobbiamo solo continuare così. Ci sono due finali. Vincere e aspettare perchè nel calcio può accadere di tutto. Credete nello scudetto? sempre. Il Rinnovo? Marotta ha detto che siete vicini. Non lo so ancora. Così non si parla con i ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 12 maggio 2022)– Ivan, attaccante dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di SportMediaset, al termine di Juventus-. Ecco quanto affermato. “Ho, anche quando eravamo sotto 2-1. Ho cercato di alzare la testa a tutti perché l’abbiamo persa per 10-15 minuti ma lameritata. Ti senti il leader di questa squadra?Sì,. Quando la squadra è forte così è più facile essere leader. Dobbiamo solo continuare così. Ci sono due finali. Vincere ere perchè nel calcio può accadere di tutto. Credete nello scudetto?. Il? Marotta ha detto che siete vicini. Non lo so ancora. Così non si parla con i ...

Inter : Ivan Perišic (IPA: [i?an peri?it?]; Spalato, 2 febbraio 1989) è un calciatore croato, centrocampista o attaccante d…