Inter, la doppietta di Perisic in finale e quel rinnovo che tarda ad arrivare (Di giovedì 12 maggio 2022) Le parole di Ivan Perisic in seguito alla sfida contro la Juventus in finale di Coppa Italia, destabilizzano l'ambiente nerazzurro, che chiama a gran voce il rinnovo del croato. Il punto sulla situazione: Leggi su mediagol (Di giovedì 12 maggio 2022) Le parole di Ivanin seguito alla sfida contro la Juventus indi Coppa Italia, destabilizzano l'ambiente nerazzurro, che chiama a gran voce ildel croato. Il punto sulla situazione:

Advertising

juventusfc : FT | Triplice fischio. All’Olimpico è decisiva la doppietta di Perisic ai supplementari. Complimenti all'@Inter pe… - Inter : ?? | MOST VALUABLE PLAYER Indovinate chi ha vinto il titolo #MVP di @SociosItalia? ?? ??Indizio: è uno dei 4 giocator… - SerieA : Che partita e che rimonta dell'@Inter! ?? #Martinez realizza una splendida doppietta ?? #InterEmpoli #SerieATIM??… - Raramo13 : RT @Inter: ?? | MOST VALUABLE PLAYER Indovinate chi ha vinto il titolo #MVP di @SociosItalia? ?? ??Indizio: è uno dei 4 giocatori della stori… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Inter, la doppietta di Perisic in finale e quel rinnovo che tarda ad arrivare -