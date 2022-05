Indie World: Tutti gli annunci di Maggio 2022 (Di giovedì 12 maggio 2022) Come sapetre spesso Nintendo da spazio agli Indie tramite un evento online chiamato Indie World, il quale in mezzora circa mostra Tutti i nuovi giochi Indie in uscita su Switch. Nel tardo pomeriggio di ieri Nintendo ha tenuto la prima edizione di quest’anno con tante novità che potete consultare a seguire. Tutti gli annunci del Nintendo Indie World di Maggio 2022 Ooblets di Glumberland: alleva e addestra adorabili creature chiamate Ooblets mentre inizi una nuova vita nel ridente borgo di Badgetown! Potrai personalizzare il tuo aspetto, fare amicizia con la gente del luogo, arredare la tua casa, gestire il tuo negozio e partecipare a memorabili sfide di ballo! Potrai anche vestire i tuoi amici ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 12 maggio 2022) Come sapetre spesso Nintendo da spazio aglitramite un evento online chiamato, il quale in mezzora circa mostrai nuovi giochiin uscita su Switch. Nel tardo pomeriggio di ieri Nintendo ha tenuto la prima edizione di quest’anno con tante novità che potete consultare a seguire.glidel NintendodiOoblets di Glumberland: alleva e addestra adorabili creature chiamate Ooblets mentre inizi una nuova vita nel ridente borgo di Badgetown! Potrai personalizzare il tuo aspetto, fare amicizia con la gente del luogo, arredare la tua casa, gestire il tuo negozio e partecipare a memorabili sfide di ballo! Potrai anche vestire i tuoi amici ...

