Il Tar boccia la Bolkestein. Balneari in rivolta: “La direttiva può non essere valida” (Di giovedì 12 maggio 2022) La lunga partita sulle spiagge italiane non è ancora finita. Ieri mattina il Tar di Lecce, con un'ordinanza che ha sorpreso molti, ha rinviato alla Corte di Giustizia Europea la decisione in merito al ricorso avanzato da cinque concessionari contro L'Autorità della Concorrenza e del Mercato, la quale si era opposta al prolungamento fino al 2033 delle concessioni Balneari. Un pronunciamento, quello del Tar, definito «epocale» dal sindacato Base Balneare, da sempre in prima linea nella battaglia contro la direttiva Bolkenstein, la cui interpretazione disporrebbe appunto la messa a gara della gestione delle spiagge italiane. Senza dubbio l'ordinanza di ieri riapre una contesa che, soprattutto dopo le due sentenze «gemelle» emesse dal Consiglio di Stato, sembrava ormai definitivamente chiusa, nonostante l'acceso dibattito politico che il tema ha scatenato ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) La lunga partita sulle spiagge italiane non è ancora finita. Ieri mattina il Tar di Lecce, con un'ordinanza che ha sorpreso molti, ha rinviato alla Corte di Giustizia Europea la decisione in merito al ricorso avanzato da cinque concessionari contro L'Autorità della Concorrenza e del Mercato, la quale si era opposta al prolungamento fino al 2033 delle concessioni. Un pronunciamento, quello del Tar, definito «epocale» dal sindacato Base Balneare, da sempre in prima linea nella battaglia contro laBolkenstein, la cui interpretazione disporrebbe appunto la messa a gara della gestione delle spiagge italiane. Senza dubbio l'ordinanza di ieri riapre una contesa che, soprattutto dopo le due sentenze «gemelle» emesse dal Consiglio di Stato, sembrava ormai definitivamente chiusa, nonostante l'acceso dibattito politico che il tema ha scatenato ...

