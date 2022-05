Il Pitti Uomo di giugno in 10 punti chiave

(Di giovedì 12 maggio 2022) Ci siamo. O quasi. Iltorna in presenza dal 14 al 17alla Fortezza da Basso di Firenze, incorniciato da una serie di eventi sparsi per la città che faranno da corollario alla manifestazione dedicata alla moda maschile. Il tema scelto per questa edizione, la numero 102, è quello diIsland, dove l'isola «diventa metafora di contaminazione, luogo di alterità e apertura per riprendere il viaggio.». Dopo due anni non proprio facilissimi per il sistema moda. Nella quattro giorni della manifestazione, a cui al momento partecipano 640 brand, (contro i 540 di gennaio), succederanno tantissime cose interessanti. A partire dalla sfilata-evento della designer anglo-giamaicana Grace Wales Bonner che la sera del 14 presenterà la sua collezione per la prossima primavera/estate all'interno di un palazzo storico ...

rep_firenze : Moda, a Pitti Uomo torna anche Brunello Cucinelli. 640 i brand presenti [aggiornamento delle 18:16]… - pambianconews : Pitti Uomo 102 torna a quattro giorni. Attesi 15mila visitatori - FNW_IT : Pitti Uomo 102, parola d’ordine: “Eccitazione” - mffashion_com : Pitti uomo 102 torna a quattro giorni con 640 brand - marcoranieri72 : RT @iltirreno: ?? IL GESTO FOLLE - Aveva attirato l'attenzione di alcuni residenti dando in escandescenze. L'immediato arrivo dei carabinier… -

Guardando avanti, lo scenario per il 2022 rimane fluido ma positivo per Marenzi, che durante la presentazione dell'edizione numero 102 dia Milano non ha potuto che sottolineare le grandi ...Dopo due edizioni in cui si è presentato in contemporanea conBimbo riprende la propria strada: se il salone della moda maschile si svolgerà dal 14 al 17 giugno alla Fortezza da Basso di Firenze, la rassegna del childrenswear manterrà la ...Pitti Bimbo ritorna indipendente: la 95esima edizione della manifestazione dedicata all’universo bimbi torna infatti ad occupare gli spazi della Fortezza da Basso da sola, dal 22 al 24 giugno prossimi ...La rassegna propone come sempre un fitto calendario di eventi speciali che coinvolgono la Fortezza e le location in città. Oltre la moda, entra in gioco anche il lifestyle.