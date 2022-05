Grave dopo interventi per dimagrire, a giugno nuova operazione per Angela Iannotta (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Angela Iannotta, la 29enne di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) in gravi condizioni di salute dopo alcuni interventi chirurgici per dimagrire, è stata trasferita nel tardo pomeriggio di ieri dall’ospedale di Caserta, dove era ricoverata dal 3 febbraio al Secondo Policlinico Universitario di Napoli, dove sarà sottoposta a un complicato intervento di ricostruzione dell’esofago e di parte dell’intestino. Ad operarla, a metà o alla fine del prossimo mese di giugno, sarà il chirurgo Franco Corcione, ordinario dell’Università Federico di Napoli, coadiuvato dall’altro docente universitario Antonio Cittadini, direttore della Clinica Medica Universitaria dell’Università Federico II di Napoli. Nei prossimi giorni il noto chirurgo formerà l’equipe chirurgica ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –, la 29enne di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) in gravi condizioni di salutealcunichirurgici per, è stata trasferita nel tardo pomeriggio di ieri dall’ospedale di Caserta, dove era ricoverata dal 3 febbraio al Secondo Policlinico Universitario di Napoli, dove sarà sottoposta a un complicato intervento di ricostruzione dell’esofago e di parte dell’intestino. Ad operarla, a metà o alla fine del prossimo mese di, sarà il chirurgo Franco Corcione, ordinario dell’Università Federico di Napoli, coadiuvato dall’altro docente universitario Antonio Cittadini, direttore della Clinica Medica Universitaria dell’Università Federico II di Napoli. Nei prossimi giorni il noto chirurgo formerà l’equipe chirurgica ...

