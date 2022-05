Genova: finti guasti per derubare gli anziani. È caccia aperta ai banditi del gas (Di giovedì 12 maggio 2022) Simulano fughe di sostanze tossiche e convincono le persone a uscire dalle case. Si indaga su otto episodi. In uno, alla Foce, sono spariti preziosi per 250 mila euro Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 12 maggio 2022) Simulano fughe di sostanze tossiche e convincono le persone a uscire dalle case. Si indaga su otto episodi. In uno, alla Foce, sono spariti preziosi per 250 mila euro

Advertising

genesdegenes : #Genova 'Finti guasti per derubare gli anziani. È caccia aperta ai banditi del gas' - viaggiatore19 : RT @gabrillasarti2: Genova: finti guasti per derubare gli anziani. È caccia aperta ai banditi del gas - Il Secolo XIX - gabrillasarti2 : Genova: finti guasti per derubare gli anziani. È caccia aperta ai banditi del gas - Il Secolo XIX - MaxRonchi4 : STINCHI DI SANTO? NO, DI SINTI! VILLE E PORSCHE: LA VITA DORATA DEI FINTI POVERI:11 DENUNCE A GENOVA -