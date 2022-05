Eurovision 2022: orari e scaletta seconda semifinale (Di giovedì 12 maggio 2022) L’Eurovision Song Contest 2022 tornerà in onda stasera, 12 maggio, con la seconda semifinale in diretta da Torino, che sarà trasmessa in tv su Rai1a partire dalle 20.30, commentata da Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi, con la partecipazione di Carolina Di Domenico, dal GlassBox posizionato davanti il PalaOlimpico. A condurre la serata, come tutti ormai sappiamo, saranno invece Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, che si alterneranno sul palco torinese. In questa seconda semifinale della 66ª edizione del concorso europeo della canzone, saranno 18 i brani in gara, su 40 brani totali che rappresenteranno le televisioni pubbliche di altrettanti paesi, tra cui l’Italia, che partecipa con i vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco con il brano Brividi. Nella ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 12 maggio 2022) L’Song Contesttornerà in onda stasera, 12 maggio, con lain diretta da Torino, che sarà trasmessa in tv su Rai1a partire dalle 20.30, commentata da Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi, con la partecipazione di Carolina Di Domenico, dal GlassBox posizionato davanti il PalaOlimpico. A condurre la serata, come tutti ormai sappiamo, saranno invece Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, che si alterneranno sul palco torinese. In questadella 66ª edizione del concorso europeo della canzone, saranno 18 i brani in gara, su 40 brani totali che rappresenteranno le televisioni pubbliche di altrettanti paesi, tra cui l’Italia, che partecipa con i vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco con il brano Brividi. Nella ...

Advertising

RaiPlay : Il palco di #Eurovision torna sempre a te: @DiodatoMusic, non potevamo sopportare questo silenzio innaturale fra no… - EurovisionRai : ?? @Dardust, @BennyBenassi, @SandTGofficial e #SylviaCatasta: ci avete portato in un altro universo musicale! ?? L’e… - EurovisionRai : Shine on you crazy #Eurovision! ? L’apertura della prima semifinale di #Eurovision2022 è su RaiPlay ?… - see_lallero : @sottomarca Di questo - ADCGroupItalia : #News: #Modorent protagonista all' @EurovisionRai; la società ha curato l’allestimento delle pareti del Delegation… -