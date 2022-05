ESCURSIONI ROMANE Alla scoperta di un antico culto

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 maggio 2022) Tra i numerosi Mitrei di Roma il più affascinante è senz’altro quello del Circo Massimo, visitabile presso la Chiesa di Santa Maria in Cosmedin a piazza Bocca della Verità. Scoperto nel 1931 nel corso di lavori per la realizzazione di un deposito di scene e costumi del Teatro dell’Opera di Roma, questo luogo dirisale al III sec.d.C. ed è strutturato in una serie successiva di stanze dalle quali è possibile comprendere il percorso iniziatico di questosegreto che ebbe larghissima diffusione a Roma a partire dal I secolo d.C. tanto da essere considerato un potente e pericoloso rivale del neonato cristianesimo. Nell’ultima stanza, la più sacra e inaccessibile, è stato collocato un bellissimo rilievo, di cui non si conosce la collocazione originaria, che illustra l’episodio più importante della storia di questa antichissima divinità persiana, ...