Draghi “Un Piano Marshall per l’Ucraina” (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – Per ricostruire l’Ucraina dopo la distruzione della guerra sarà necessario un nuovo Piano Marshall. E’ la proposta del presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, in questi giorni negli Stati Uniti. “Dobbiamo essere pronti – ha detto Draghi all’Atlantic Council Distinguished Leadership Award 2022 – a continuare a stare dalla parte dell’Ucraina molto tempo dopo la fine della guerra. La distruzione delle sue città, dei suoi impianti industriali, dei suoi campi richiederà un enorme sostegno finanziario. l’Ucraina avrà bisogno del proprio Piano Marshall, proprio come quello che ha contribuito alle relazioni speciali tra Europa e Stati Uniti”, ha affermato.Intanto la guerra è al settantottesimo giorno e le armi ancora non si ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – Per ricostruiredopo la distruzione della guerra sarà necessario un nuovo. E’ la proposta del presidente del Consiglio italiano Mario, in questi giorni negli Stati Uniti. “Dobbiamo essere pronti – ha dettoall’Atlantic Council Distinguished Leadership Award 2022 – a continuare a stare dalla parte delmolto tempo dopo la fine della guerra. La distruzione delle sue città, dei suoi impianti industriali, dei suoi campi richiederà un enorme sostegno finanziario.avrà bisogno del proprio, proprio come quello che ha contribuito alle relazioni speciali tra Europa e Stati Uniti”, ha affermato.Intanto la guerra è al settantottesimo giorno e le armi ancora non si ...

