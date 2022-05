Dalla Spagna: Milan, nuova idea per la difesa (Di giovedì 12 maggio 2022) nuova idea per la difesa del Milan: secondo Fichajes.net, i rossoneri sono sulle tracce di William Saliba, difensore di proprietà dell'Arsenal... Leggi su calciomercato (Di giovedì 12 maggio 2022)per ladel: secondo Fichajes.net, i rossoneri sono sulle tracce di William Saliba, difensore di proprietà dell'Arsenal...

Advertising

sportli26181512 : Dalla Spagna: Milan, nuova idea per la difesa: Nuova idea per la difesa del Milan: secondo - my_candy_candy : @lalletta1982_ @TimeOutFree Ci sono altri paesi più ospitali. Uk è libera anche se non si può più entrare facilment… - MicheleDAuria64 : @anna_1951 Quelle col pizzo vengono dalla Spagna, mi diceva il mio fruttivendolo... ?? - NicolettaCalle1 : RT @PetLevrieri: Alì è arrivato ieri dalla Spagna ???? non ha ancora la sua #famiglia per sempre ma intanto stamattina si è svegliato per la… - infoiteconomia : Aeroporto: da Lampedusa alla Sardegna, dalla Spagna all'Egitto tutte le nuove tratte del 'Verdi' -