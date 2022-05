Bruno (M5s): Realizzare pista ciclabile in zona Roma 70 (Di giovedì 12 maggio 2022) – Il Consigliere Matteo Bruno (M5S) del Municipio Roma VIII ha presentato un atto per richiedere la realizzazione di una pista ciclabile da Via Erminio Spalla a Viale del Tintoretto altezza Via Laurentina. “Parliamo di un collegamento ciclabile che permetterebbe di collegare i quartieri di Roma 70, Ottavo Colle, Montagnola e Eur. Inoltre, la realizzazione della suddetta pista ciclabile permetterebbe di collegare percorsi ciclabili già esistenti ma tra loro sconnessi, come quelli di Via di Grotta Perfetta e Via Laurentina/Cristoforo Colombo”. “L’amministrazione Ciaccheri – sostiene Bruno – è sempre stata molto disinteressata alla realizzazione di percorsi di mobilità sostenibile non realizzando in 4 anni nessun percorso ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022) – Il Consigliere Matteo(M5S) del MunicipioVIII ha presentato un atto per richiedere la realizzazione di unada Via Erminio Spalla a Viale del Tintoretto altezza Via Laurentina. “Parliamo di un collegamentoche permetterebbe di collegare i quartieri di70, Ottavo Colle, Montagnola e Eur. Inoltre, la realizzazione della suddettapermetterebbe di collegare percorsi ciclabili già esistenti ma tra loro sconnessi, come quelli di Via di Grotta Perfetta e Via Laurentina/Cristoforo Colombo”. “L’amministrazione Ciaccheri – sostiene– è sempre stata molto disinteressata alla realizzazione di percorsi di mobilità sostenibile non realizzando in 4 anni nessun percorso ...

