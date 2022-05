Bicarbonato per digerire dopo le abbuffate, la parola all’esperto: “Ecco perché non va mischiato con prodotti acidi, inclusa l’acqua frizzante” (Di giovedì 12 maggio 2022) Una grigliata di carne durata fino al pomeriggio inoltrato, unita a birra a go go e inevitabile senso di gonfiore allo stomaco tale da sentirsi di scoppiare. Con la differenze che questa vota, purtroppo, lo stomaco è scoppiato davvero, come è capitato a un signore modenese di 43 anni salvato in extremis dai chirurghi dell’ospedale di Baggiovara. Un intervento molto delicato di tre ore che ha richiesto l’asportazione di quasi tutto lo stomaco, visto che riportava un’ampia lacerazione. Ma cosa è successo in particolare? L’uomo, per cercare di alleggerire lo stomaco ha pensato bene di ingurgitare un litro di acqua gassata tutta insieme, seguita dall’assunzione di Bicarbonato. Un mix letteralmente esplosivo con un esito in realtà fortunato per il paziente dato che nel 75% di questi casi si muore. In altre parole, attenzione a non prodursi miscele da effetti così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Una grigliata di carne durata fino al pomeriggio inoltrato, unita a birra a go go e inevitabile senso di gonfiore allo stomaco tale da sentirsi di scoppiare. Con la differenze che questa vota, purtroppo, lo stomaco è scoppiato davvero, come è capitato a un signore modenese di 43 anni salvato in extremis dai chirurghi dell’ospedale di Baggiovara. Un intervento molto delicato di tre ore che ha richiesto l’asportazione di quasi tutto lo stomaco, visto che riportava un’ampia lacerazione. Ma cosa è successo in particolare? L’uomo, per cercare di alleggerire lo stomaco ha pensato bene di ingurgitare un litro di acqua gassata tutta insieme, seguita dall’assunzione di. Un mix letteralmente esplosivo con un esito in realtà fortunato per il paziente dato che nel 75% di questi casi si muore. In altre parole, attenzione a non prodursi miscele da effetti così ...

