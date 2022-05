Beta 1 di Android 13 pronta a sbarcare sull’Oppo Find X5 Pro (Di giovedì 12 maggio 2022) Come ha appena annunciato il produttore cinese, il suo smartphone Oppo Find X5 Pro riceverà quanto prima la Beta 1 del sistema operativo Android 13. L’OEM ha, inoltre, spiegato che nell’attesa metterà a disposizione degli sviluppatori un’anteprima di ColorOS basata su Android 13 Beta 1 per mettere a punto tutte le nuove funzionalità, basate su privacy, sicurezza ed esperienza di utilizzo. Il device, che è stato presentato lo scorso mese di febbraio insieme ai modelli X5 e X5 Lite, ha avuto ottimi riscontri nelle recensioni, malgrado il suo prezzo di listino sia piuttosto considerevole. Il Vice Presidente di Oppo e Presidente di Find Product Line, Andy Wu, ha dichiarato che l’azienda collabora in maniera attiva con Google già da un po’ di tempo, per garantire agli utenti la migliore ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Come ha appena annunciato il produttore cinese, il suo smartphone OppoX5 Pro riceverà quanto prima la1 del sistema operativo13. L’OEM ha, inoltre, spiegato che nell’attesa metterà a disposizione degli sviluppatori un’anteprima di ColorOS basata su131 per mettere a punto tutte le nuove funzionalità, basate su privacy, sicurezza ed esperienza di utilizzo. Il device, che è stato presentato lo scorso mese di febbraio insieme ai modelli X5 e X5 Lite, ha avuto ottimi riscontri nelle recensioni, malgrado il suo prezzo di listino sia piuttosto considerevole. Il Vice Presidente di Oppo e Presidente diProduct Line, Andy Wu, ha dichiarato che l’azienda collabora in maniera attiva con Google già da un po’ di tempo, per garantire agli utenti la migliore ...

Advertising

CentroGarozzo : Android 13, seconda Beta Pubblica disponibile con altre novita', molte per i tablet - batista70phone : OPPO e Google collaborano alla realizzazione di Android 13 beta per OPPO Find N - pianetacellular : #GoogleIO2022 | #Google rilascia la seconda beta pubblica di #Android13, per selezionati dispositivi Pixel e di br… - Asgard_Hydra : Android 13 Beta 2: tutte le novità nascoste e non documentate - - HDblog : Android 13 Beta 2: tutte le novità nascoste e non documentate -