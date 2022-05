Addio a Gianni Famiglini, storico speaker della Jesina calcio: si è spento a 83 anni (Di giovedì 12 maggio 2022) JESI - Si è spenta la voce storica della Jesina calcio, lo speaker Gianni Famiglini conosciuto come 'caffè'. Aveva 83 anni. Per molto tempo è stato lui a raccontare le vicende calcistiche dei ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 12 maggio 2022) JESI - Si è spenta la voce storica, loconosciuto come 'caffè'. Aveva 83. Per molto tempo è stato lui a raccontare le vicende calcistiche dei ...

Addio a Gianni Famiglini, storico speaker della Jesina calcio: si è spento a 83 anni JESI - Si è spenta la voce storica della Jesina calcio, lo speaker Gianni Famiglini conosciuto come 'caffè'. Aveva 83 anni. Per molto tempo è stato lui a raccontare le vicende calcistiche dei leoncelli allo stadio Carotti : una voce inconfondibile per la tifoseria, ...