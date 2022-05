Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali dal 14 al 20 maggio 2022: la determinazione di Lara (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 14 al 20 maggio 2022 ci svelano che nei prossimi giorni avremo modo di vedere una nuova determinazione impossessarsi di Lara. La ragazza, forte della notizia appena ricevuta, si dimostra infatti perfettamente in grado di tenere testa a Ferri. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana. anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 14 al 20 maggio 2022 Sempre più decisa a non rinunciare a qualcosa a lungo desiderato, Lara prova a mettere Ferri con le spalle al muro. Nel frattempo Marina scopre che dietro ai suoi fallimenti più dolorosi si cela proprio la Martinelli e si infuria con la ragazza, progettando ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ledi Unaldal 14 al 20ci svelano che nei prossimi giorni avremo modo di vedere una nuovaimpossessarsi di. La ragazza, forte della notizia appena ricevuta, si dimostra infatti perfettamente in grado di tenere testa a Ferri. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.Unal, trame puntate dal 14 al 20Sempre più decisa a non rinunciare a qualcosa a lungo desiderato,prova a mettere Ferri con le spalle al muro. Nel frattempo Marina scopre che dietro ai suoi fallimenti più dolorosi si cela proprio la Martinelli e si infuria con la ragazza, progettando ...

Advertising

infoitcultura : Un Posto al Sole: si dicono addio per sempre, fan sotto choc - infoitcultura : Un posto al sole: Eugenio porta a termine una delicata operazione - infoitcultura : Anticipazioni Un Posto al Sole: cosa succederà nella puntata di oggi? - VaeVictis : RT @G1lgameshFate: @VaeVictis Ma più che falso l'account (non so, non avendolo mai seguito non saprei dire) dico che sono false le dichiara… - Frances68888089 : In life you know...respect pays... wickedness does not pay #Amici21 umiliare i ragazzi pubblicamente x conquistare… -