Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 3.859 contagi e 9 morti. A Roma 1.931 casi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono 3.859 i contagi da coronavirus e 9 i morti registrati oggi, 11 maggio, nel Lazio. Lo riferisce il bollettino della Regione. Nello specifico “su 7.223 tamponi molecolari e 20.268 tamponi antigenici per un totale di 27.491 tamponi, si registrano 3.859 nuovi casi positivi (-1.005), sono 9 i decessi (-6), 904 i ricoverati (-20), 47 le terapie intensive (-3) e +4.257 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,0%. I casi a Roma città sono a quota 1.931”. Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 si registrano 749 nuovi casi e 0 decessi nelle Ultime 24 ore, nella Asl Roma 2 sono 598 i nuovi casi e 2 i decessi; nella Asl Roma 3 sono 584 i nuovi casi e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono 3.859 ida coronavirus e 9 iregistrati, 11 maggio, nel. Lo riferisce il bollettino della Regione. Nello specifico “su 7.223 tamponi molecolari e 20.268 tamponi antigenici per un totale di 27.491 tamponi, si registrano 3.859 nuovipositivi (-1.005), sono 9 i decessi (-6), 904 i ricoverati (-20), 47 le terapie intensive (-3) e +4.257 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,0%. Icittà sono a quota 1.931”. Nel dettaglio: nella Asl1 si registrano 749 nuovie 0 decessi nelle24 ore, nella Asl2 sono 598 i nuovie 2 i decessi; nella Asl3 sono 584 i nuovie ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - Corriere : Dal 16 maggio stop all’obbligo di mascherina in aereo - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - IVALDO1962 : RT @sole24ore: ?? «Dobbiamo ripristinare il dialogo e portare la Russia al tavolo dei negoziati. Siamo pronti a parlare, speriamo non sia tr… - zazoomblog : Ultime Notizie – Sostenibilità 44% aziende ha sviluppato piano con obiettivi quantitativi e temporali - #Ultime… -