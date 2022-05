Ucraina, missili colpiscono ancora Odessa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Kiev – missili colpiscono ancora Odessa e la battaglia in Ucraina continua: la guerra è al giorno numero settantasei. Dopo l’evacuazione di tanti civili dall’acciaieria Azovstal e dalla città di Mariupol, i combattimenti nello stabilimento proseguono. “A Mariupol il nemico russo – ha affermato lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nell’ultimo aggiornamento – continua a distruggere le infrastrutture dello stabilimento Azovstal con artiglieria e attacchi aerei. I combattimenti continuano”, ha aggiunto.Secondo Kyiv Independent, che cita il Comando operativo meridionale dell’Ucraina, nelle scorse ore sette missili sono stati lanciati a Odessa. Ci sarebbero un morto e cinque feriti. I soccorritori del Servizio statale ucraino per le emergenze ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Kiev –e la battaglia incontinua: la guerra è al giorno numero settantasei. Dopo l’evacuazione di tanti civili dall’acciaieria Azovstal e dalla città di Mariupol, i combattimenti nello stabilimento proseguono. “A Mariupol il nemico russo – ha affermato lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nell’ultimo aggiornamento – continua a distruggere le infrastrutture dello stabilimento Azovstal con artiglieria e attacchi aerei. I combattimenti continuano”, ha aggiunto.Secondo Kyiv Independent, che cita il Comando operativo meridionale dell’, nelle scorse ore settesono stati lanciati a. Ci sarebbero un morto e cinque feriti. I soccorritori del Servizio statale ucraino per le emergenze ...

