Ucraina, giornalista Mariupol: “Spari contro la nostra auto al posto di blocco, una bimba colpita in faccia” (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “Viaggiavamo in una colonna di auto che evacuavano civili da Mariupol, quando arrivati a un posto di blocco russo, un militare ha aperto il fuoco contro di noi, colpendo al volto una bambina di 11 anni seduta nei sedili posteriori”. Lo racconta all’Adnkronos Katya Erskaya, giornalista e producer video di 31 anni, originaria di Odessa, ma residente a Mariupol, scelta perché “prima della guerra era una città molto accogliente e vivibile”. Il 24 febbraio Katya, che da inviata ha raccontato il conflitto in Donbass, era pronta al peggio: “Sapevo benissimo che sarebbe iniziata la guerra e che sarebbe arrivata presto a Mariupol, dove già si sentivano Spari sulla costa orientale. Io avevo preparato la valigia, tenevo i ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “Viaggiavamo in una colonna diche evacuavano civili da, quando arrivati a undirusso, un militare ha aperto il fuocodi noi, colpendo al volto una bambina di 11 anni seduta nei sedili posteriori”. Lo racconta all’Adnkronos Katya Erskaya,e producer video di 31 anni, originaria di Odessa, ma residente a, scelta perché “prima della guerra era una città molto accogliente e vivibile”. Il 24 febbraio Katya, che da inviata ha raccontato il conflitto in Donbass, era pronta al peggio: “Sapevo benissimo che sarebbe iniziata la guerra e che sarebbe arrivata presto a, dove già si sentivanosulla costa orientale. Io avevo preparato la valigia, tenevo i ...

