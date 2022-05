Nasce Edison Next per la decarbonizzazione in Italia e Spagna (Di mercoledì 11 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Nasce Edison Next, la società di Edison che accompagna aziende e territori nella transizione ecologica e nella decarbonizzazione. Edison Next è una piattaforma unica sul mercato per servizi, tecnologie e competenze, già presente in Italia, Spagna e Polonia, in oltre 65 siti industriali, 2.100 strutture (pubbliche e private) e 280 città, con oltre 3.500 persone.Edison Next annuncia un piano di sviluppo con investimenti per 2,5 miliardi di euro al 2030, di cui 300 milioni per il settore dei servizi energetici in Spagna, e un obiettivo di EBITDA pari a 300 milioni di euro. “Edison è la società energetica più antica di Europa e vuole essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) –, la società diche accompagna aziende e territori nella transizione ecologica e nellaè una piattaforma unica sul mercato per servizi, tecnologie e competenze, già presente ine Polonia, in oltre 65 siti industriali, 2.100 strutture (pubbliche e private) e 280 città, con oltre 3.500 persone.annuncia un piano di sviluppo con investimenti per 2,5 miliardi di euro al 2030, di cui 300 milioni per il settore dei servizi energetici in, e un obiettivo di EBITDA pari a 300 milioni di euro. “è la società energetica più antica di Europa e vuole essere ...

Advertising

MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Nasce Edison Next, la società di Edison che accompagna aziende e territori nella transizione e… - ItaliaNotizie24 : Nasce Edison Next per la decarbonizzazione in Italia e Spagna - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Nasce Edison Next per la decarbonizzazione in Italia e Spagna -… - messina_oggi : Nasce Edison Next per la decarbonizzazione in Italia e SpagnaMILANO (ITALPRESS) - Nasce Edison Next, la società di… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Nasce Edison Next per la decarbonizzazione in Italia e Spagna - -