Monopoli | Colombo | “Poche le possibilità di passaggio del turno Per rimontare…”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Le parole del tecnico del, Albertoin vista della gara di ritorno contro il Cesena, valido per i playoff di Serie C

Advertising

BlunoteWeb : Monopoli: Colombo, ‘Abbiamo il dovere di provarci’ - infoitsport : Monopoli-Cesena, Colombo: 'Orgoglioso dell'impegno dei ragazzi, al ritorno proveremo a fare l'impresa' - WiAnselmo : RT @Mediagol: Monopoli, Colombo: “Orgoglioso dell’impegno dei ragazzi. Vogliamo provare l’impresa” - Mediagol : Monopoli, Colombo: “Orgoglioso dell’impegno dei ragazzi. Vogliamo provare l’impresa” - ILOVEPACALCIO : Monopoli, Colombo sulla sconfitta contro il Cesena: «Primi 10' hanno influito, ora proviamo a fare l'impresa» - Ilo… -

Calcio 2021 - 2022 Serie C Squadra in casa Cesena Squadra avversariaa caccia dell'impresa per passare il primo turno della fase nazionale dei playoff. Dopo la ...Alberto. ...... Michele Polinelli, Emanuele Ortolan, Maria, Orazio Caruso, Sebastiano Porta, Emilia Pedrelli, Alessandro Gainotti, Inga Dall'Aglio, Arianna Saccani, Sara Mingolla, Pietro. Progetto ...Prima della gara dei playoff di ritorno contro il Cesena ha parlato in sede di conferenza stampa, il tecnico del Monopoli, Alberto Colombo, affrontando il tema rimonta, in seguito alla gara d'andata ...Alberto Colombo, tecnico del Monopoli, in vista della gara di ritorno dei playoff contro il Cesena, ha fatto il punto sulle condizioni della squadra ai microfoni ufficiali biancoverdi: ...