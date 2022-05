Le case di recente costruzione reggono la competizione, nuova linfa anche per l’usato (Di mercoledì 11 maggio 2022) MILANO – Che la pandemia abbia portato a un maggiore apprezzamento delle nuove costruzioni da parte dei potenziali acquirenti è ormai una certezza. La possibilità di risparmio energetico, riscoperta durante il lockdown, e garantita da queste tipologie abitative sta portando a un interesse verso tutte quelle abitazioni costruite con criteri tecnologici avanzati. A questo aspetto si aggiunge la ricerca di spazi esterni che sono più facilmente reperibili nelle nuove costruzioni, ancora di più se posizionate nei comuni dell’hinterland. Tutto questo ha messo nuovamente in moto nuovi cantieri quando possibile. In base alle indagini condotte dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, in questi anni i prezzi delle case nuove hanno comunque subito un ribasso, inferiore a quanto accaduto sulle tipologie usate, e sono state sottoposte ad attività di re-pricing ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 11 maggio 2022) MILANO – Che la pandemia abbia portato a un maggiore apprezzamento delle nuove costruzioni da parte dei potenziali acquirenti è ormai una certezza. La possibilità di risparmio energetico, riscoperta durante il lockdown, e garantita da queste tipologie abitative sta portando a un interesse verso tutte quelle abitazioni costruite con criteri tecnologici avanzati. A questo aspetto si aggiunge la ricerca di spazi esterni che sono più facilmente reperibili nelle nuove costruzioni, ancora di più se posizionate nei comuni dell’hinterland. Tutto questo ha messomente in moto nuovi cantieri quando possibile. In base alle indagini condotte dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, in questi anni i prezzi dellenuove hanno comunque subito un ribasso, inferiore a quanto accaduto sulle tipologie usate, e sono state sottoposte ad attività di re-pricing ...

Advertising

Lopinionista : Le case di recente costruzione reggono la competizione, nuova linfa anche per l’usato - lindipende : ?? Non si arresta la spirale di violenza nella quale è scivolato lo #SriLanka dopo l’esplosione della peggior… - osservatore69 : @Wendy65872240 Disinfettavano anche cortili etc .Lasciavano una scritta indelebile su usci case portoni etc .DDT ET… - Caputaglia : @MaxxGhe Certo che comunque ai tempi la musica veniva presa seriamente da artisti e case discografiche, come altre… - Simone_Ferrari_ : @felixflexf @Francyvolpi @PLCastagnetti In Ucraina non vi è alcun divieto di parlare russo e nell’Ucraina orientale… -