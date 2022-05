Advertising

ItaliaStartUp_ : Huggy Wuggy: molto rumore per nulla - HelpConsumatori : #HuggyWuggy, il pupazzo blu diventa un “caso” - sabrybergamini : Il pupazzo blu dai denti aguzzi #HuggyWuggy, protagonista di un videogioco, è uscito dal game ed è diventato protag… - PCad19 : RT @ilpost: Perché si parla con allarmismo di questo pupazzo - marialauraloi : RT @ilpost: Perché si parla con allarmismo di questo pupazzo -

Il pupazzoè diventato in queste settimane un bersaglio facile per le associazioni dei genitori in tutta Italia. Il gioco in cui è 'protagonista', ossia Poppy Playtime , creerebbe ansia e terrore nei ...Corpo blu, mani e piedi gialli, enorme bocca rossa e denti bianchi, lunghi e affilati. È l'aspetto di, il pupazzo horror sempre più diffuso nei contenuti che vengono visualizzati su YouTube dai bambini e protagonista di un videogioco. Il personaggio del gioco, destinato ai maggiori di 13 ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...Su Steam è arrivato Poppy Playtime Chapter 2, secondo capitolo del puzzle game a sfondo horror: il primo episodio è invece diventato gratis.