Guerra in Ucraina, i partiti scavalcati da Draghi insorgono. Verso la resa dei conti al Senato. Il M5S pretende comunicazioni formali con tanto di voto. Ma il premier punta a cavarsela con un Question time (Di mercoledì 11 maggio 2022) Adesso c'è una data. Il premier Mario Draghi parlerà al Senato il 19 maggio nel corso del Question time o premier time che dir si voglia. Ma non è esattamente quello che volevano i Cinque Stelle. I pentastellati, che già chiedevano che Draghi intervenisse alle Camere prima di volare da Joe Biden, non hanno gradito la formula trovata del Question time. Il M5S pretende dal premier Draghi comunicazioni formali con tanto di voto La capogruppo del M5S in Senato, Mariolina Castellone, mette agli atti il dissenso dei pentastellati. La richiesta è che Draghi venga al più ...

