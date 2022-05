Giornata mondiale Fibromialgia, Montecitorio si illumina di viola (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA – In occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia, prevista giovedì 12 maggio, alla quale aderisce anche la Camera dei deputati, la facciata di Montecitorio viene illuminata di viola, colore simbolo dell’iniziativa, dalle ore 20 del 12 all’una di venerdì 13 maggio. E’ quanto si legge in una breve nota diffusa dall’ufficio stampa della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA – In occasione delladella, prevista giovedì 12 maggio, alla quale aderisce anche la Camera dei deputati, la facciata divieneta di, colore simbolo dell’iniziativa, dalle ore 20 del 12 all’una di venerdì 13 maggio. E’ quanto si legge in una breve nota diffusa dall’ufficio stampa della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

francesca_flati : Il delirio di #alanfriedman contro @GiuseppeConteIT in diretta televisiva è la peggior pagina del giornalismo di qu… - Piu_Europa : Da quando #Putin è al potere (1999) sono 31 i giornalisti uccisi in Russia. Nella giornata mondiale della… - Pontifex_it : Per la 59a Giornata Mondiale di Preghiera per le #Vocazioni, desidero riflettere con voi sull’ampio significato del… - ValentinaStoc15 : RT @JamesLucasIT: Il sindaco ha voluto onorare la memoria del gatto collocando la scultura di Tombili nella sua posa cult nella Giornata mo… - ICapovolto : RT @JamesLucasIT: Il sindaco ha voluto onorare la memoria del gatto collocando la scultura di Tombili nella sua posa cult nella Giornata mo… -

Presentata a Milano la prima edizione del World Aperitivo Day Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del World Aperitivo Day: la giornata mondiale dedicata a uno dei più antichi e iconici rituali dell'italianità rivolta a tutti i consumatori e attori del mondo della somministrazione e legata ai valori fondanti del Manifesto ... Draghi: 'Usa e Russia siedano al tavolo, Kiev attore principale' ..."dopo le operazioni militari in Ucraina non ci sarà più un mondo dominato dagli Usa" La Giornata 17:... che ha fatto un parallelo con le conseguenze della Seconda Guerra mondiale nel suo Paese. "Chi ... Il Piccolo Presentata a Milano la prima edizione del World Aperitivo Day (Adnkronos) – Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del World Aperitivo Day: la giornata mondiale dedicata a uno dei più antichi e iconici rituali ... Giornata mondiale Fibromialgia, Montecitorio si illumina di viola ROMA - In occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia, prevista giovedì 12 maggio, alla quale aderisce anche la Camera dei deputati, la facciata ... Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del World Aperitivo Day: ladedicata a uno dei più antichi e iconici rituali dell'italianità rivolta a tutti i consumatori e attori del mondo della somministrazione e legata ai valori fondanti del Manifesto ......"dopo le operazioni militari in Ucraina non ci sarà più un mondo dominato dagli Usa" La17:... che ha fatto un parallelo con le conseguenze della Seconda Guerranel suo Paese. "Chi ... L'11 maggio è la Giornata mondiale dell'orienteering (Adnkronos) – Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del World Aperitivo Day: la giornata mondiale dedicata a uno dei più antichi e iconici rituali ...ROMA - In occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia, prevista giovedì 12 maggio, alla quale aderisce anche la Camera dei deputati, la facciata ...