Fimmanò | «La cordata che non si aggiudicherà il Milan | virerà sul Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 maggio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco, avvocato della Salernitana: “Mi è stato chiesto cosa ne pensassi della proprietà. Stimo tantissimo a livello imprenditoriale De Laurentiis. Ovvio che stante le regole in vigore, è immaginabile che per corretta gestione di imprese trae Bari venderà ilperché la società campana ha un valore assoluto e oggettivo. Il Bari potrà diventarlo ma un grande imprenditore valuta oggi cosa ha maturo da vendere. Ho sempre previsto le sue strategie perché sono improntate alla logica e alla efficienza manageriale. Esistono alcuni fondi, tra cui quelli che si stanno occupando del, che hanno individuato il segmento che ha un interesse specifico su cui investire ma non possono riguardare le società più ...