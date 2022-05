Fiat | Francois | ' in Stellantis ha il compito di rendere accessibile l' elettrico' **

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Forte dei Marmi 11 mag. - (Adnkronos) - "Fiat ha saputo 'democratizzare' la mobilità con il motore a scoppio e per questo marchio abbiamo elaborato una visione" coerente anche nel "futuro che è, con tante novità di cui presto parleremo". Così all'Adnkronos Olivier, Ceo di Fiat e Global Chief Marketing Officer di, spiega come le versioni a zero emissioni di Fiat saranno quelle con i listini più abbordabili nel gruppo. "Abbiamo esplorato questo settore con la 500 elettrica" che ha un prezzo 'importante' "ma per le prossime vogliamo proporre Fiat con un Dna 'democratico': in termini di listino le Fiat elettriche devono essere accessibili ma con una autonomia buona, una ricarica facile e ovviamente qualcosa in più, come il sistema audio della nuova 500 'La prima by Bocelli'" studiato assieme al celebre tenore. ...