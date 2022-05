Euro poco mosso a 1,0547 dollari, Amundi ipotizza parità in 6 mesi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Euro in flebile risalita negli scambi mattutini. La valuta unica si attesta a 1,0547 dollari. L'Euro fluttua attorno a questi livelli da circa due settimane a questa parte, senza particolari scossoni ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022)in flebile risalita negli scambi mattutini. La valuta unica si attesta a 1,. L'fluttua attorno a questi livelli da circa due settimane a questa parte, senza particolari scossoni ...

Advertising

borghi_claudio : Messaggio importante da @Rinaldi_euro sulla proroga del green pass europeo in votazione fra poco. - borghi_claudio : @bastacosi15 @Rinaldi_euro Quello europeo era stato venduto come strumento per facilitare la circolazione fra stati… - ForexOnlineMeIt : #euro poco mosso a 1,0547 dollari, Amundi ipotizza parità in 6 mesi - Tiscali Notizie - LKynes4 : RT @tint_adree: Per ogni rifugiato ucraino 300 euro al mese più 150 euro per ogni minore. Poco meno di una pensione minima italiana, magari… - VivaLowCost : ??Stai cercando un tablet economico? Su Amazon ce ne sono tanti a poco più di 100 euro ?? -