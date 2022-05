Design, un logo per “Napoli Music City”: concorso di idee per gli studenti di Belle Arti (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’Accademia di Belle Arti di Napoli sara’ nuovamente al fianco dell’Amministrazione Comunale per dare supporto a progetti e iniziative che portino Napoli al centro del panorama turistico nazionale e internazionale. L’occasione stavolta e’ quella di “Napoli citta’ della Musica / Music City”. Risale infatti a qualche giorno fa la pubblicazione, sui profili Istituzionali, del Bando per la progettazione del logo/marchio dell’iniziativa. Il concorso di idee, a partecipazione gratuita, rivolto agli studenti del triennio e biennio di Design della Comunicazione rappresenta un’ulteriore grande opportunità offerta ai nostri allievi che si troveranno a confrontarsi con una reale ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’Accademia didisara’ nuovamente al fianco dell’Amministrazione Comunale per dare supporto a progetti e iniziative che portinoal centro del panorama turistico nazionale e internazionale. L’occasione stavolta e’ quella di “citta’ dellaa /”. Risale infatti a qualche giorno fa la pubblicazione, sui profili Istituzionali, del Bando per la progettazione del/marchio dell’iniziativa. Ildi, a partecipazione gratuita, rivolto aglidel triennio e biennio didella Comunicazione rappresenta un’ulteriore grande opportunità offerta ai nostri allievi che si troveranno a confrontarsi con una reale ...

