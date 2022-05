Carabinieri Il benessere del personale passa anche dalla programmazione dei servizi

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Nel corso del tempo, si è avuto modo di raccogliere numerose segnalazioni riguardanti ildel, soprattutto sulla sacrosanta possibilità di poter organizzare le proprie vite private. Consapevoli che l’organizzazione territoriale dell’Arma, in particolare le Stazioni, devono sopperire ad innumerevoli esigenze di carattere operativo svolgendo a tutti gli effetti la funzione Jolly, ad oggi ancora non si comprendono le ragioni per le quali non venga disposta unadi massima deisettimanali. Il Nuovo Sindacato, ha svolto un’indagine interna a campione dove ha potuto acclarare che tanti separati/divorziati, lavorano nell’organizzazione territoriale. Sarà un caso?! Unadi massima dei, ...