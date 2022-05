Calciomercato | Arsenal Milan sul difensore francese Saliba

Advertising

sportface2016 : #Milan , occhi su #Saliba dell'#Arsenal - sportli26181512 : Arsenal, ci sono quattro idee per l'attacco: Con l'imminente partenza di Alexandre Lacazette, l'Arsenal dovrà rifon… - CalcioOggi : Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Ecco l’alternativa a Botman” - Pianeta Milan - Milannews24_com : Calciomercato Milan, Hickey via da Bologna? C’è l’interesse dell’Arsenal - VinsDan98 : Calciomercato #Milan, per la difesa c'è anche #Saliba: la posizione dell'#Arsenal ?? -

Commenta per primo Con l'imminente partenza di Alexandre Lacazette , l'dovrà rifondare il suo reparto offensivo. Gli obiettivi, per la prossima estate, sarebbero 4: Gabriel Jesus ( Manchester City ), Dominic Calvert - Lewin ( Everton ), Ollie Watkins ( Aston ...Il club rossonero è interessato al giocatore, ma il tecnico dell', Mikel Arteta, ha già detto che intende dargli una possibilità per dimostrare il suo valore anche in Premier. Secondo il ... Arsenal: si pensa a un brasiliano per l'attacco Il 21enne centrale si sta mettendo in evidenza con l'Olympique Marsiglia LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - E' francese, gioca in Francia, ma è ...Anche a distanza di 8 anni dal brusco addio, Antonio Conte suscita ancora emozioni forti tra i tifosi della Juventus: il messaggio al popolo del ...