"Tra i giocatori si sta riscoprendo la varietà" ha detto il coach dell'altoatesino alla vigilia dell'esordio agli Internazionali BNL d'Italia contro Pedro Martinez. "Sono felice del suo approccio al lavoro - ha aggiunto -, dà sempre il 100%"

WeAreTennisITA : Jannik Sinner è in campo con coach Simone Vagnozzi ?????? #IBI22 - otero1958 : RT @Ladal17: #Sinner: 'Da un mese ho Sky Go, ma l'account non è mio. Simone (Vagnozzi) invece ha DAZN, ma non mi vuole dare la password. Qu… - livetennisit : Jannik Sinner in esclusiva su Eurosport Players Voice: “Vorrei essere Federer per un giorno. Sul rosso cambia tutto… - dick_handley : RT @WeAreTennisITA: Jannik Sinner è in campo con coach Simone Vagnozzi ?????? #IBI22 - TopCrypto18 : RT @WeAreTennisITA: Jannik Sinner è in campo con coach Simone Vagnozzi ?????? #IBI22 -